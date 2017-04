Arte applicata e decorativa al Temporary Workspace

pittori, quadri, dipinti, sculture

Opere d’arte applicata e opere decorative, capaci di combinare creatività artistica e sapienza artigiana sono in mostra dal 13 al 30 aprile Temporay Workspace di Novotel Milano Malpensa Airport nella prima inedita mostra di Accademia FEL, che da anni lavora alla promozione della cultura della tradizione artigiana.

La tecnica, i segreti e l’abilità di questo particolare settore decorativo infatti se un tempo veniva tramandata di padre in figlio, oggi rischia di andare perduta.

I lavori esposti sono il frutto dei momenti di formazione degli artigiani e dei decoratori durante i corsi dell’Accademia in tutta Italia e durante la partecipazione ad eventi di rilievo quali il Festival dell’Edilizia Leggera e MadeExpo Milano Architettura Design Edilizia.

Dai lavori emergono i principali temi della decorazione pittorica, dalla simulazione dei marmi, al trompe l’oeil e l’affresco che vengono riproposti anche in alcune opere del concorso di MISSIONECOLOREAFRICA indetto lo scorso anno e che ha visto la partecipazione di artigiani artisti da tutta Italia.

Inaugurazione giovedì 13 aprile ore 19.00, a seguire aperitivo (Euro 10,00).

FEL con la sua Accademia promuove la formazione di artigiani e applicatori attraverso un programma di corsi specifici dedicati alle tecniche della professione (dalla più basilare imbiancatura, alla simulazione del marmo) e del tutto svincolati da qualsiasi prodotto o marchio commerciale. I corsi di accademia vengono organizzati in tutta Italia e a chi li frequenta viene riconosciuto un attestato di partecipazione riconosciuto sul mercato. L’obiettivo dell’accademia è la creazione di un percorso professionale qualificante che valorizzi la professione del decoratore. L’accademia quindi si rivolge prevalentemente al professionista già attivo nel campo professionale che necessita di un aggiornamento, un approfondimento, o che semplicemente vuole sviluppare particolari tematiche nel bagaglio della propria professione personale. I corsi tuttavia possono essere frequentati anche da privati, o studenti che intendono intraprendere e avvicinarsi alla professione deldecoratore-applicatore.