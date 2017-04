Arte contemporanea? Arriva il corso per scettici

«Che fa quello?»

«Spiega. Spiega le cose che noantri non potémo capì».

Questa battuta tra Alberto Sordi e Anna Longhi alla Biennale Venezia del 1978 nell’episodio “Le vacanze intelligenti“ del film “Dove vai in vacanza?”, racchiude l’essenziale. Cioè contiene quello che spinge la proloco di un piccolo paese della provincia varesina con un presidente rapito dai colori di Pollok e dai tagli di Fontana a organizzare un “Corso d’arte moderna e contemporanea per inesperti scettici”. Proprio così, inesperti e scettici, che dopo le lezioni potranno avventurarsi nei meandri delle opere, le più famose. Ma potranno anche apprezzare quelle sconosciute: questione di metodo.

Foto varie

«L’idea è nata per offrire un metodo a quanti non hanno le conoscenze, o il tempo per informarsi e studiare, ma si sentono attratti dall’arte del ‘900 – spiega al telefono l’ideatore di questo progetto, il presidente della proloco Stefano Scalise – . Così abbiamo pensato ad un percorso a pagamento alla portata di tutti, distribuito su 4 lezioni e che prevede una parte teorica, alla chiesa sconsacrata di San Carlo, qui in paese, e una parte “sul campo”: Arcumeggia, Maccagno, Villa Panza: luoghi davvero dietro l’angolo e che racchiudono un patrimonio inestimabile di cultura e bellezza. Tutti hanno diritto a godersi l’arte».

Le lezioni sono 4 e si terranno il 20 e 27 aprile, il 4 e l’11 maggio alle 20.45.

Agli “inesperti e scettici” verranno proposte quattro lezioni: “Lo choc delle avanguardie.Io dipingo da solo”, “Tutti in riga, l’arte i regimi e la guerra”, “Il boom del dopoguerra. La parrucca patinata” e “Il corpo e la mente. Diamoci un taglio”.

Le lezioni saranno a cura di Chiara Gatti e Federico Crimi.

Ma si iscriverà qualcuno? Non è che la televisione vincerà un’altra volta?

«Siamo fiduciosi – conclude Scalise – per ora si sono già iscritte una ventina di persone». Ad occhio è già un successo.

Info e iscrizioni: stefano.scalise62@yahoo.com