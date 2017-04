Asili comunali, le iscrizioni tengono: “Famiglie soddisfatte del servizio”

I cento anni dell'asilo di Lissago (foto di Alessia Daverio)

La prima sessione delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali conferma i numeri di bambini che si sono iscritti presso i plessi scolastici del Comune di Varese per l’anno 2017/2018 rispetto al dato dell’anno scorso.

Per il prossimo anno scolastico infatti sono già 317 gli iscritti che hanno fatto richiesta di frequentare le scuole materne comunali. La prima sessione di iscrizioni dell’anno precedente si era chiusa praticamente con lo stesso numero di bambini iscritti.

I dati comunque non sono definitivi e sono aggiornati ad aprile 2017, mentre a giugno si aprirà una nuova sessione di iscrizioni.

L’anno scorso con la riapertura estiva delle iscrizioni si era registrato un ulteriore 8% in più di alunni iscritti.

“Si conferma il ruolo fondamentale delle scuole dell’infanzia comunali per le famiglie varesine – dichiara Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi scolastici del Comune di Varese – I genitori dimostrano di apprezzare la proposta formativa e pedagogica offerta dal Comune e dal personale qualificato. Grazie poi alle novità introdotte dal nuovo piano per le scuole, dal prossimo anno scolastico aumenteranno le attività proposte ai bambini e alle bambine delle scuole primarie, potenziando così l’offerta didattica anche per i servizi parascolastici”.