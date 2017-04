Asmini: «Dispiace per le dimissioni. Saranno contenti i gufi»

Varie tigrotti

Risultato a sorpresa allo Speroni.Il Levico Terme torna in Trentino con i tre punti. Pro Patria che getta al vento la partita, concedendo tre gol scaturiti da distrazioni dei propri giocatori. Decisa contestazione degli ultras di casa che prima ancora della fine del match hanno intonato cori contro squadra e allenatore. Durante la conferenza post-partita l’allenatore Roberto Bonazzi ha rassegnato le dimissioni: «Mi dimetto. Mi dispiace molto, mi sarebbe piaciuto andare avanti ma non è più possibile. È un fallimento di tutti, ringrazio chi mi ha voluto e chi mi ha sostenuto».

Dopo queste parole è rientrato subito in spogliatoio lasciando la parola al direttore generale Salvatore Asmini: «Mi prendo le mie responsabilità. Questa squadra ha fatto sempre fatica ma ha anche preso punti importanti. Negli ultimi mesi abbiamo perso tanti punti e in malo modo. Dopo la sconfitta contro il Darfo Boario ho parlato alla squadra dicendo che bisognava ripartire da lì. Purtroppo quando svanisce un obiettivo succede che perdi la via».

«Oggi i ragazzi hanno fatto la loro partita – ha proseguito Asmini –, anche se abbiamo perso contro una squadra mediocre. Abbiamo praticamente concesso tre gol al Levico. Bonazzi non si poteva dimettere prima perché i giocatori sembravano uniti a lui. Mi auguro comunque di arrivare ai playoff nonostante lo scivolone di oggi. Il progetto dovrebbe proseguire come è stato programmato, con o senza Bonazzi. Mancano tre partite. Noi con le ultime speravamo di vincere»

«Se non si hanno gli attributi – continua Asmini – di sopportare una piazza come questa allora non sei da Pro Patria. Prima di contestare Turotti bisogna contestare me, perché l’ho voluto io a Busto Arsizio. Sono molto amareggiato. Se il mister non si fosse dimesso, avremmo parlato io e lui, ma ha fatto la sua scelta. Non è successo tardi? Da sempre si proclamava il suo allontanamento, ma lui i suoi punti li ha fatti e la squadra in allenamento ha sempre dato tutto. Abbiamo perso con tre errori nostri contro la penultima. Saranno contenti i gufi, che dall’inizio speravano in un nostro fallimento».