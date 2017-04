Astuti (PD): “Auguri di buon lavoro a Brusa e Confagricoltura”

Samuele Astuti - Sindaco

«Voglio porgere i miei più calorosi auguri di buon lavoro a Giacomo Brusa, nuovo presidente di Confagricoltura Varese. Sono certo che saprà costruire qualcosa di positivo per il nostro territorio».Così Samuele Astuti, segretario provinciale del Pd, saluta il cambio al vertice dell’ente dopo ben 25 anni.

Titolare di due imprese agricole del territorio, Brusa sarà affiancato dai vicepresidenti Luigi Brumana e Angioletto Borri.

«Colgo l’occasione – prosegue Astuti – per rivolgere un sentitissimo grazie a Pasquale Gervasini, che ha saputo guidare Confagricoltura Varese con sapienza ed efficacia. Si è messo a disposizione dell’ente per 25 anni, e certamente lo farà ancora, pur se in un’altra veste».