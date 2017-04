Astuti: “Un nuovo salvataggio di Alitalia non è sostenibile”

alitalia aereo

«Alitalia, nel suo complesso, è costata allo Stato una cifra che va dai sette ai 10 miliardi». Parte dalle cifre, dure e impietose, l’analisi di Samuele Astuti in merito alla situazione dell’ex compagnia di bandiera dopo la bocciatura del referendum sul piano industriale presentato dall’azienda.

«In questo contesto – prosegue il segretario provinciale del Partito Democratico – penso sia difficile pensare a interventi economicamente sostenibili per un nuovo salvataggio».

La riflessione di Astuti pone al centro della questione l’aeroporto di Malpensa, spesso e volentieri rimasto ai margini delle trattative. «In passato – sottolinea infatti l’esponente Pd – per trovare accordi fruttuosi l’acquirente di turno ha sempre imposto condizioni capestri nei confronti del nostro scalo, e questo è inaccettabile. Malpensa è una risorsa per noi e per il Paese: se non si è capaci di capirlo è perché non si ha in mente un piano di sviluppo per il territorio».