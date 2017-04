Ato e Aspem forse fanno la pace (ma costerà)

Il nuovo Consiglio Provinciale

Soluzione politica in vista per la guerra dell’acqua di Varese: si avvia verso un accordo il dissidio tra Aspem Varese e le altre multiutility provinciali, la Provincia, l’Ato e la Regione sulla costituzione della società Alfa srl, avvenuta con una formula totalmente pubblica e senza gara tra i privati, per gestire gli acquedotti. Ieri era attesa la sentenza del consiglio di stato sul ricorso di Aspem spa Varese, ma i giudici hanno rinviato tutto per un possibile accordo di transazione tra le parti.

L’Ato della provincia di Varese da tempo ha scelto di gestire in house l’acqua e con una società totalmente pubblica, Aspem Varese si è opposta (e dunque A2a socio di maggioranza) e così si è arrivati ai ricorsi al tar e al consiglio di stato. Bisogna vedere però che cosa comporterà un accordo extragiudiziale. Probabilmente dei soldi da versare ad Aspem, ma i piccoli comuni ce li hanno quei soldi? Un bel dilemma. Qui l’articolo che spiega bene la situazione.

Come scrivevamo qualche settimana addietro, la politica sa che la maniera per uscirne potrebbe essere quella di avviare una trattativa economica, una sorta di transazione tra la Provincia e Aspem, e c’è chi parla dell’ipotesi di una buonuscita che potrebbe piacere alla società multiutility che governa l’azienda ex municipale di Varese.