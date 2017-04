Attacchi aerei sui ribelli in Siria, il gas ha ucciso anche i bambini

siria

Almeno 68, tra cui 11 minori, i morti in un raid aereo avvenuto in Siria con il sospetto uso di gas. Lo ha denucniato l’Osservatorio nazionale per i diritti umani che aggiunge che i feriti e gli intossicati, alcuni in condizioni gravissime, sono oltre 350.

L’attacco è avvenuto a Khan Sheikhun, nella provincia nord-occidentale di Idlib, in mano ad insorti e qaedisti dell’organizzazione Fatah al Sham (ex Fronte al Nusra).

La comunità internazionale ha duramente condannato l’attacco e mercoledì il Consiglio di Sicurezza dell’Onu terrà una riunione di emergenza sull’attacco.

L’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha puntato il dito contro il regime di Bashar al-Assad.