Le immagini del coach pavese nella sua prima esperienza biancorossa e al momento della nuova presentazione

Attilio Caja confermato sulla panchina della Pallacanestro Varese. Il consiglio di amministrazione della Pallacanestro Varese, riunitosi nella mattinata di mercoledì 19 aprile 2017, ha deciso di eliminare la clausola di uscita dal contratto che lega il club biancorosso a coach Attilio Caja.

Questa decisione è stata presa per dimostrare concretamente all’allenatore della Openjobmetis Varese tutta la stima e la riconoscenza per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi sulla panchina biancorossa portando la squadra alla salvezza e ottenendo importanti risultati sia a livello di gioco che motivazionali. Coach Attilio Caja pertanto continuerà a guidare la prima squadra della Pallacanestro Varese fino al termine della stagione sportiva 2017/2018.

«Sono estremamente felice e ringrazio la società per l’opportunità e la fiducia che mi sta dando. La Pallacanestro Varese è un club che sentivo mio già due anni fa e questo è il motivo per cui lo scorso dicembre sono tornato con entusiasmo sulla panchina biancorossa; sono contento di essermi fatto apprezzare nuovamente – ha detto Attilio Caja, allenatore Pallacanestro Openjobmetis Varese -. Un sincero grazie va a Toto Bulgheroni e a Claudio Coldebella, che cito in rappresentanza di tutti i vertici della società, persone che sono state al nostro fianco nel quotidiano condividendo anche i momenti più difficili. Con il loro supporto sarà semplice pianificare un futuro che possa regalare tante soddisfazioni a noi ma, soprattutto, ai nostri splendidi tifosi che non ci hanno mai abbandonato nemmeno quando le cose sembravano perdute».

«Ritengo che fosse doveroso da parte della società riconoscere in maniera tangibile il lavoro che Attilio Caja ha fatto da quando è arrivato sulla panchina di Varese – Antonio Bulgheroni, consigliere Pallacanestro Varese -. Insieme al Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Varese e a Claudio Coldebella abbiamo quindi deciso di modificare il contratto che ci lega ad Attilio per dargli la possibilità di lavorare con tranquillità fin da subito in previsione e in preparazione della prossima stagione».