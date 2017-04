Auto contro moto, grave il centauro

Ancora uno scontro tra un’auto e una moto: questa volta l’incidente è avvenuto a Brissago Valtravaglia sulla statale 394, intorno alle 12. Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 49 anni che è rimasto a terra con gravi ferite. Sul posto i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Luino.

Galleria fotografica Incidente Brissago Valtravaglia 3 di 3

La donna che era a bordo della moto, una Honda, è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono gravi come quelle del marito che è stato ricoverato all’ospedale di Legnano in codice rosso.