Auto contro ostacolo: grave un 77enne

Grave incidente nel pomeriggio del 25 aprile 2017 a Bisuschio.

Intorno alle 15,30 Sulla strada che porta a Cuasso al Monte, in via Martinelli, un’auto ha perso il controllo finendo contro un ostacolo. L’incidente ha coinvolto l’uomo alla guida un 77enne, che ora versa in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese.

Su posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Varese, per la ricostruzione dei fatti.