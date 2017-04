Auto degli spacciatori bloccata nei boschi: sequestrati oltre 4 etti di droga

Auto degli spacciatore bloccata nei boschi: sequestrati oltre 4 etti di droga

Nuovo maxi sequestro dei carabinieri della compagnia di Saronno che l’altra sera hanno sequestrato 360 grammi di sostanza stupefacente in possesso di due marocchini, un 27enne ed un 29enne, entrambi irregolari e senza fissa dimora.

È sempre la zona boschiva adiacente ai comuni di Origgio e Caronno Pertusella il teatro degli eventi. Intorno alle 18,30 i due marocchini uscivano dal bosco percorrendo una strada sterrata, quando sono stati bloccati da tre pattuglie che li hanno letteralmente chiusi in trappola. Inutile ogni tentativo di fuga. E inutile è stato anche il gesto di lanciare uno zaino tra i cespugli, che è stato prontamente recuperato.

Suddivisa in dosi e per tipologia vi erano 160 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e 10 grammi di eroina. Il tutto adeguatamente confezionato in bustine in cellophane, con bilancino al seguito per accertarne il peso corretto.

Sequestrati anche due coltelli utilizzato per suddividere le barrette di hashish. I due, entrambi con precedenti per droga, sono stati arrestati e portati al carcere di Busto Arsizio. Lo stupefacente e l’autovettura sono stati sequestrati l’uno penalmente, l’altra amministrativamente perché il conducente oltretutto era privo di patente di guida.