Auto fuori strada, chiuso il ponte di Cairate per un’ora

Ponte di Cairate in tilt

Incidente nella mattina di Venerdì a Cairate, proprio all’ingresso del Ponte che sovrasta la valle. Intorno alle 7.45, un’auto è uscita di strada finendo contro il guardrail e bloccando il traffico sul viadotto in entrambi i sensi di marcia. Sul posto subito interventi gli agenti della Polizia Locale, i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco di Varese. Alla guida della vettura un 18enne che per fortuna non ha riportato ferite gravi, mentre il Ponte è stato riaperto alla circolazione intorno alle 8.45.