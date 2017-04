Auto in fiamme, risveglio di paura in un condominio

E’ stato un risveglio traumatico quello degli abitanti di un condominio in via Manzoni a Venegono Inferiore. Per cause ancora da accertare questa mattina (mercoledì) attorno alle 6,15 un’auto ha preso fuoco nel cortile del palazzo invadendo l’intero stabile di fumo nero (foto e video di un nostro lettore, ndr). incidenti varie

Sul posto sono intervenute prontamente una partenza e un’autobotte dei Vigili del Fuoco di Varese che hanno domato le fiamme e limitato i danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. L’intervento era ancora in corso alle 7,50 per la messa in sicurezza dell’area e per risalire alle possibili cause che hanno avviato le fiamme. Indagano i carabinieri.