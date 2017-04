Autobus varesini, gli orari pasquali

Autolinee varesine ha comunicato le variazioni di orario nel periodo di ferie pasquali.

Infatti, quando le scuole sospendono le proprie attività il servizio di Autolinee Varesine si adegua ponendo in vigore, su tutte le linee urbane ed extraurbane, l’orario NON SCOLASTICO: non solo da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile, ma anche nella giornata di lunedì 24 aprile.

La società ricorda inoltre che nella giornata di lunedì 17 aprile, cioè la cosiddetta “Pasquetta” o “Lunedì dell’Angelo”, il servizio sarà sospeso sulle sole linee extraurbane. Sulla rete urbana di Varese infatti, come per tutti i giorni festivi, si utilizzerà l’orario festivo.