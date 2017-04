autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: mercoledì 5 aprile 2017)

A8 MILANO-VARESE: CHIUSURA BUGUGGIATE IN MODALITA’ PERMANENTE

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, fino alle ore 06:00 di lunedì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese, per lavori di manutenzione opere d’arte.

AUTOSTRADA A8: CHIUSO SVINCOLO CASTRONNO

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 5 aprile, alle ore 06:00 di domani, giovedì 6 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano ed in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per lavori di manutenzione opere d’arte.

In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli Gazzada/Buguggiate.

AUTOSTRADA A8: LIMITAZIONI SVINCOLO SOLBIATE

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 5 aprile, alle ore 06:00 di domani, giovedì 6, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in entrata verso Varese ed in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per lavori di manutenzione opere d’arte.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria.

AUTOSTRADA A8: CHIUSA USCITA CAVARIA

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 5 aprile, alle ore 06:00 di domani, giovedì 6, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese, per lavori di ispezioni opere d’arte.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno.

AUTOSTRADA A8: LIMITAZIONI SVINCOLO BUGUGGIATE

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, oggi mercoledì 5 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese, per lavori di manutenzione opere d’arte.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Gazzada.

AUTOSTRADA A8: CHIUSO SVINCOLO GAZZADA

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 21:00 di questa sera, mercoledì 5 aprile, alle ore 06:00 di domani, giovedì 6, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in uscita ed in entrata da e verso entrambe le direzioni (Milano e Varese), per lavori di manutenzione opere d’arte.

In alternativa, si consiglia utilizzare lo svincolo di Buguggiate.

AUTOSTRADA A8: CHIUSO TRATTO DIREZIONE MILANO

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per quattro ore, dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di giovedì 6 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lainate e Fiera Milano, in direzione di Milano, per lavori di ampliamento alla quinta corsia.

In alternativa, dopo essere usciti obbligatoriamente alla stazione di Lainate, si dovrà seguire la segnaletica per Milano, percorrendo la SP101 e successivamente la SS33 del Sempione, con rientro in autostrada a Milano Ghisolfa sulla A4 Torino-Milano.

AUTOSTRADA A8: CHIUSA USCITA BUSTO ARSIZIO

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di giovedì 6 aprile alle ore 06:00 di venerdì 7, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano, per lavori di manutenzione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita di Castellanza.

AUTOSTRADA A8: LAVORI ALL’USCITA DI VARESE VIA GASPAROTTO

Martedì 28 marzo Anas ha dato il via ai lavori sulla via Gasparotto, alla prima rampa di uscita dall’A8 a Varese. Il Comune di Varese consiglia a chi percorre abitualmente quella strada di scegliere percorsi alternativi, in particolare nelle ore di maggior traffico, come dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 17 alle 20 di sera. Qui trovate tutte le informazioni dettagliate sul cantiere e sulle alternative.