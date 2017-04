Banda di ragazzini ruba cibo al supermercato

Durante il pomeriggio di sabato scorso, 22 aprile, gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio sono intervenuti presso un supermercato della zona centrale della città, il Carrefour di viale Duca D’Aosta, in quanto uno dei dipendenti aveva segnalato alla sala operativa la presenza nell’esercizio commerciale di una ventina di ragazzi, perlopiù stranieri, i quali avevano asportato poco prima numerosi generi alimentari di vario genere.

In base alle descrizioni fornite, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il gruppo di ragazzini all’interno di un parcheggio, intenti a consumare quanto rubato (bevande, tramezzini, dolci).

Si trattava di 13 giovanissimi, uno soltanto dei quali maggiorenne, per lo più di origine nordafricana ed albanese e due italiani.

I giovani sono stati denunciati in stato di libertà, i minorenni al Tribunale per i Minori di Milano ed il maggiorenne al Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, per furto aggravato.