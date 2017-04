Bandiera austriaca sul “Memorial Fiori”

Le foto dell'hockey

I giovanissimi austriaci del Feldkirkch sono i vincitori del 2° Memorial Marco Fiori, il torneo under 9 di hockey su ghiaccio organizzato dall’HC Varese per ricordare il giovane difensore giallonero, scomparso nell’estate 2015 in un drammatico incidente stradale. (Nella foto i giovani Mastini padroni di casa)

Come previsto, il torneo si è articolato su due giornate di gara: al sabato il “round robin”, la fase preliminare; alla domenica il tabellone per definire le posizioni conclusive, comprensivo di semifinali e finali. Alle partite per il titolo hanno avuto accesso i campioni uscenti dei Torino Bulls, il Bolzano, lo Zoldo-Alleghe e appunto il Feldkirch, che in semifinale ha avuto la meglio ai rigori sui bellunesi e in finale ha superato gli altoatesini per 3-0. Lo Zoldo-Alleghe si è parzialmente rifatto nel match per il terzo posto, terminato 6-2 contro i Bulls.

Assegnati, come da prassi, anche i premi individuali. Il Feldkirch ha ricevuto l’alloro per il miglior difensore con Lukas Dunst, lo Zoldo-Alleghe quelli per l’attaccante (Victor Meneghetti, schierato con la 2a squadra) e per il più giovane (Filippo Da Ros), mentre il bolzanino Cristian Gamper è stato votato miglior portiere.

Al PalAlbani, nel complesso, sono stati ben 186 i bambini impegnati sul ghiaccio, in rappresentanza di dodici squadre, dieci club e tre nazioni. Bello e costruttivo anche il clima intorno al torneo, grazie all’allestimento del tendone per il banco gastronomico voluto dall’HC Varese e all’iniziativa dei genitori dei piccoli sportivi. Nota di merito per quelli di Bolzano, arrivati in città con il gustosissimo speck altoatesino messo a disposizione dei presenti.

Alla premiazione, insieme alla famiglia Fiori (papà Maurizio, mamma Mariangela e Michela, sorella di “Kito”), sono intervenuti il presidente dei Mastini, Davide Quilici, Matteo Torchio e gli assessori comunali Dino De Simone e Rossella Dimaggio. Al termine della cerimonia l’HC Varese ha dato a tutti appuntamento per i giorni di Pasqua (15 e 16 aprile) quando si disputerà la 21° edizione del Torneo “Città di Varese” di categoria Under 12.