Barasso, Comerio, Luvinate. Al via programma unico della cultura

Più informazione, più possibilità di partecipazione, superare eventuali sovrapposizioni di eventi, offerta di un programma coordinato per lo sviluppo dei territori. Sono questi gli obiettivi del “Calendario Eventi 2017″, in questi giorni in distribuzione per i tre paesi con tutte le informazioni sui principali appuntamenti che da tempo contraddistinguono la vita delle tre comunità.

VIA I CONFINI AMMINISTRATIVI – “E’ un risultato importante. Per la prima volta – sottolineano i Sindaci di Barasso, Comerio e Luvinate- i tre comuni condividono un unico programma, offrendo le proprie peculiarità, storia e tradizioni anche agli abitanti degli altri paesi, soprattutto grazie al supporto di tante associazioni e gruppi da sempre attivi. Vengono meno i confini amministrativi e si sceglie la volontà di stare e crescere insieme. Invece delle rivalità fra vicini, vogliamo far emergere il desiderio di conoscersi e stare insieme”.

COMMISSIONE DI LAVORO – Il lavoro è iniziato poco dopo le elezioni amministrative del giugno 2016 su precisa volontà delle tre amministrazioni confermate: proseguire la strada del confronto e della collaborazione. E’ stato così formato un gruppo di lavoro con esponenti dei 3 consigli comunali che ha elaborato il documento.

GRANDE VIVACITA’ – “Nei nostri paesi si fanno molte più attività di quelle per ora indicate, ma non era possibile riassumere tutto in un semplice foglio. Per ora si è scelto di comunicare queste esperienze, pur salvaguardando e valorizzando i tanti altri appuntamenti proposti nel corso dell’anno. Quello che importa – sottolineano i Sindaci – è aver iniziato un percorso prima di tutto culturale ed educativo che non potrà che fare bene alla crescita dei nostri paesi”.