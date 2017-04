Bardello: venti giorni per approvare il bilancio

bardello giunta calvi consiglio comunale

Il destino del comune di Bardello si decide nei prossimi giorni. La scorsa settimana è giunta una nota del prefetto Giorgio Zanzi che intima all’amministrazione di approvare il bilancio entro 20 giorni. In caso contrario arriverà il commissario.

Sono giorni di alta tensione nel piccolo comune che si prepara a vivere un fine legislatura in modo problematico.

Dopo le dimissioni per motivi di salute del sindaco Egidio Calvi, la vita per il vice Luciano Puggioni e la giunta non è facile.

Il voto in consiglio con cui è stato bocciato il bilancio di previsione ha reso evidenti le gravi difficoltà.

Sul banco degli imputati sono finiti i consiglieri dell’opposizione che non hanno affatto gradito le accuse e il clima pesante in paese. Per ricucire il pericoloso squarcio e mettere in salvo i 65.000 euro destinati ai lavori di riqualificazione dei bagni della scuola togliendoli dal patto di stabilità, la scorsa settimana maggioranza e opposizione si sono riuniti a porte chiuse per definire le questioni aperte e arrivare a una soluzione.

L’esito dell’incontro, però, non ha fatto che acuire le tensioni: « Il confronto è stato a tratti anche duro ma alla fine, su proposta della minoranza, sembrava essere giunti a una soluzione – scrive in una nota Uniti per Bardello – redigere un documento condiviso in cui tutti i Consiglieri si assumevano la responsabilità di quanto accaduto, causato da incomprensioni e informazioni incomplete, e responsabilmente, per il bene di tutti e in particolare per il bene del paese, avrebbero unito le forze votando all’unanimità il Bilancio e nelle votazioni successive fino a fine mandato.

Quando tutto sembrava ormai risolto, inspiegabilmente 2 Consiglieri della maggioranza hanno abbandonato i lavori dichiarando la loro contrarietà e di fatto, irresponsabilmente, cancellando tutti gli sforzi fatti per risolvere il problema. Perché si continua a chiedere alla sola minoranza di assumersi le proprie responsabilità quando il sig. Vice Sindaco non riesce a richiamare all’ordine i suoi Consiglieri di Maggioranza che abbandonano una trattativa fondamentale per il futuro del paese, senza dare spiegazioni? Viene allora da chiedersi, che interesse ha la minoranza di boicottare un accordo per poi essere incolpata di tutto?»

Diversa la posizione di Iolanda Ossola che parla di boicottaggio irresponsabile: « Di solito la minoranza cerca di mettere in difficoltà la maggioranza. Nel nostro caso però, la maggioranza è già in difficoltà, sta attraversando un periodo molto duro iniziato con le dimissioni del sindaco per motivi di salute. Io non ci leggo, quindi, una bocciatura politica ma un atto consapevolmente contrario alle regole dell’amministrazione di questa comunità che rischia ora di vedersi commissariare magari per più di un anno. Non ci sono solo in ballo i finanziamenti per la scuola ma tutta una macchina ormai paralizzata. Ora abbiamo tempo sino a fine mese per evitare il commissariamento e approvare il bilancio. Le votazioni sono a giugno, mettiamo a posto l’amministrazione e poi cominciamo la campagna elettorale. Così si fa il bene del paese».