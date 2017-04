Barista spacciatore in manette, nell’auto 25 grammi di cocaina

hashish cocaina eroina marijuana

La pattuglia dei carabinieri lo ferma per un controllo e lui, poco prima di accostare, getta un involucro contenente 25 grammi di cocaina dal finestrino convinto di non essere notato, ma all’occhio attento dei militari non è sfuggito il gesto.

Nella tarda serata di ieri un 40enne di Cairate (barista ma disoccupato, ndr), è finito in manette a Cassano Magnago per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il pacchetto gettato dall’abitacolo, infatti, è stato subito recuperato scoprendone il contenuto. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche denaro contante di cui il fermato – attualmente senza lavoro – non riusciva a dare una spiegazione credibile.

Il 40enne ha alle spalle alcuni precedenti per possesso di cocaina. Nel 2015, ancora a Cassano, era stato trovato in possesso di un grammo di polvere bianca e nel 2013 era stato segnalato quale assuntore sempre per possesso di cocaina.

Sono in corso gli accertamenti finalizzati ad individuare le esatte responsabilita’ dell’uomo nell’ambiente dello spaccio di stupefacenti della zona, anche mediante l’analisi dei contatti dello stesso. E’ stato giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Busto Arsizio.