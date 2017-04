Baroni, Forza Italia: «Disagio in discarica». L’assessore Riggi: «Nessuna segnalazione»

Le foto di Malnate

Da qualche giorno sulle pagine Facebook dei gruppi malnatesi è sorta una discussione riguardo alla piattaforma ecologica di via Tre Corsi. Vittorio Baroni, delegato in commissione

territorio di Forza Italia, ha scritto una lettera chiedendo maggiore presenza all’amministrazione comunale per far fronte alle richieste dei cittadini:

Molteplici cittadini ci hanno segnalato che da qualche mese vivono una situazione di disagio quando si recano presso la piattaforma ecologica di Malnate. È stato lamentato che un gruppo di persone straniere con una certa insistenza pretendono di controllare tutto ciò che viene buttato fino a guardare dentro le auto private. Pare poi che queste persone si vogliano impossessare dei vari oggetti e nessuno ne conosce lo scopo; addirittura sono diversi i malnatesi che li avrebbero visti calare nei container pur di riuscire ad impossessarsi di quello che viene gettato. Sembrerebbe che ciò che è d’interesse per queste persone lo caricano nelle loro auto o in alcuni furgoni che tra l’altro intralciano il transito di chi si reca alla piattaforma. Siamo perplessi che di fronte a questa situazione l’amministrazione, e in particolare l’assessore Riggi, non sia intervenuto per porre fine a tale disagio. Non conosciamo gli scopi di queste persone ma qualunque cosa vogliano fare devono rispettare i cittadini e le normative. Riteniamo opportuno che chi si reca presso la piattaforma non si debba sentire oppresso dall’insistenza di alcuni individui intenti a racimolare oggetti da usare per uno scopo ignoto. Chiediamo quindi all’amministrazione di farsi carico di questa problematica garantendo ai malnatesi che usufruiscono della piattaforma ecologica di poterlo fare in assoluta tranquillità. Un primo suggerimento è quello di permettere l’accesso alla piattaforma ai soli autorizzati, magari, nel caso fosse guasta, ripristinando il funzionamento della sbarra.

Alla lettera di Baroni, ha risposto l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Giuseppe Riggi, affermando di non aver ricevuto alcuna segnalazione della situazione, né personalmente, né in municipio.

Preso atto di quanto dichiarato dal Sig. Baroni, evidenzio che ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione né agli uffici né al sottoscritto in merito ai disagi evidenziati.