Barriere antiterrorismo nell’area mercato

foto di Legnano

Sono stati posizionati nella giornata di ieri, lunedì, undici blocchi di cemento antisfondamento attorno all’area mercato di Legnano. L’attività rientra nei piani antiterrorismo attivati nelle metropoli e in alcuni comuni che fanno parte di un’area metropolitana giudicati sensibili.

La decisione è stata comunicata dal sindaco Alberto Centinaio in una conferenza stampa durante la quale è stato anche sottolineato che «non ci sono rischi particolare per la nostra città». La decisione è ricaduta sul mercato cittadino in quanto, da un incontro tra il vicequestore del commissariato di Legnano Francesco Anelli e il comandante della Polizia Locale Daniele Ruggeri, è risultato il punto con maggiore affluenza di cittadini.