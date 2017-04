Battute d’arresto per Gorillas e Skorpions

Le immagini della partita casalinga giocata dai Gorillas domenica 9 aprile 2017

Giornata difficile quella appena trascorsa per le due squadre varesine impegnate nel campionato di football americano di Seconda Divisione. In un turno dedicato alle partite interdivisionali, sia gli Skorpions sia i Gorillas hanno subito sconfitte con uno scarto piuttosto largo.

I Gorillas erano impegnati in casa, al Jungle Field De Peverelli di via Sette Termini, contro i Barbari Roma Nord, squadra che condivide il vertice del Girone A e che ha vinto con il punteggio di 7-43. Un punteggio maturato soprattutto nella seconda metà di gara, visto che un ottimo secondo quarto aveva riportato gli “Scimmioni” nella scia dei capitolini. Barbari infatti in vantaggio all’inizio con i touchdown di Ticenghi e Di Giorgio per il 14-0 della prima pausa; i Gorillas però si sono riorganizzati e hanno accorciato con un guizzo di Ferrari, abile a pescare in endzone Lamberto Giorgetti. Trasformazione di Perucconi per il 7-14 dell’intervallo. Al rientro in campo però Roma ha fatto valere la propria superiorità e segnato altre quattro mete, tre delle quali nel periodo conclusivo.

Altrettanto “dolorosa” sul piano del risultato è stata la trasferta affrontata dagli Skorpions, battuti in quel di Ravenna per 29-0. I Chiefs, che pure non stanno brillando nel girone C, hanno vinto in maniera molto netta contro i rossoargento che hanno accusato qualche problema di organico ma soprattutto non sono mai riusciti ad andare a segno. Un KO che complica il cammino degli “Scorpioni” in vista dei playoff.

Domenica alla finestra invece per i Blue Storms Busto, che dopo aver vinto le prime tre partite stagionali hanno dovuto accusare uno stop a Modena, di strettissima misura (25-24), in un altro match interdivisionale. I rossoblu torneranno in campo domenica 30 aprile contro i Crusaders Cagliari in una partita tra le mura amiche che vede i bustocchi favoriti. Nella stessa giornata andrà in scena anche il derby varesino Gorillas-Skorpions, decisivo per assegnare la seconda posizione nel girone nostrano.