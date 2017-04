Beghi: “Polemica inutile sul turismo. Noi onesti e chiari”

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Apprendo con disappunto l’articolo che cita le dichiarazioni del consigliere regionale Emanuele Monti, che mi indirizzano un forte attacco politico, oltre che sostanziale; rifiuto e rimando al mittente l’accusa di “disonestà intellettuale” e valuterò se esistano gli estremi per una denuncia per diffamazione.

L’attribuzione alla mia persona di aver dichiarato il falso è prontamente smentita dalla lettera che personalmente ho consegnato a circa 60 esercenti commerciali, per invitarli ad una serata di presentazione del bando regionale, lettera che in copia ho inviato anche a Varese news nei giorni scorsi, la quale contiene le mie pubbliche dichiarazioni.

La vicenda comunque è l’ennesima dimostrazione di quanto la Lega Nord sia ormai lontana e distaccata dal territorio, da non sapere più quello che realmente succede: è infatti il terzo bando che andiamo ad illustrare per sostenere i commercianti in questo ultimo anno, i quali hanno già potuto usufruire delle opportunità di avere numerosi finanziamenti utili alle loro attività.

L’uscita estemporanea del consigliere regionale, evidentemente, non è a conoscenza di queste, e di altre, iniziative che abbiamo già messo in atto per il rilancio del tessuto commerciale tradatese, ed è comprensibile che scambi questa ennesima disponibilità dell’amministrazione come una manovra pre elettorale.