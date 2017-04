Bettinelli: «Accantoniamo i sogni di gloria»

Varese - Varesina 2-0

Il Varese cade 2-1 a Gozzano e vede il primo posto e la conseguente promozione in Lega Pro sempre più lontano. Al termine della sfida mister Stefano Bettinelli si dice deluso: «Il Varese ha messo tutto quello che è nel suo potenziale in questo momento. Abbiamo fatto un buon primo tempo, non siamo arrivati spesso alla conclusione ma sono stato contento della prima parte di gara. Ritengo che questo sia stato il miglior Varese da quando la alleno, a parte il primo tempo con la Pro Sesto. Nella ripresa invece siamo stati traditi dalla voglia di vincere. Il responso del campo va sempre accettato e usciamo sconfitti da questa partita».

«Ormai siamo alla fine – dice amareggiato Bettinelli –. Serviva fare i tre punti oggi e quindi accantoniamo i sogni di gloria di salire. Cinque punti a due partite dalla fine sono troppi. Ce la può fare solo il Borgosesia. Dobbiamo giocarci queste due partite per entrare nei playoff con il miglior piazzamento possibile. Sono deluso per il risultato e per i ragazzi. C’è molto scoramento nello spogliatoio, anche perché non meritavamo la sconfitta. Potevamo avere più attenzione sui gol presi».

Decisamente soddisfatto invece il tecnico del Gozzano Massimo Gardano: «Il Varese me lo aspettavo così, a parte Rolando al posto di Giovio. L’abbiamo preparato cercando di farli uscire, questa era l’idea. I ragazzi oggi l’hanno messa in pratica in maniera splendida, così come fatto in tutto il girone di ritorno. Crediamo ancora ai playoff. Merito dei giocatori, che anche oggi hanno saputo dare il meglio. Il segreto è il lavoro. Grazie alla dirigenza che mi ha messo in condizione di dare il meglio con un’ottima squadra. Mi spiace che mancano poche partite perché mi diverto».

A parlare per la squadra ci pensa Michele Ferri: «Oggi abbiamo perso il campionato. La verità è questa. Avevamo una speranza portando a casa i tre punti oggi. Con questa sconfitta svanisce il sogno primo posto. Tutto il campionato abbiamo avuto difficoltà nella manovra e arrivare alla conclusione. Ci è mancato questo. Il Gozzano ha trovato due gol su errori nostri, ma sono stati più caparbi di noi e anche più cinici. Noi abbiamo creato qualcosa ma non siamo stati bravi come contro la Varesina. Oggi c’è grande delusione, da martedì penseremo a chiudere bene perché tifosi, città e maglia lo meritano. A questa squadra non posso rimproverare niente».

LE PAGELLE

PISSARDO 6: Può poco sui gol. Attento nelle altre occasioni

LUONI 5,5: Ha la colpa di perdersi Aperi sul vantaggio del Gozzano

FERRI 6: Ferma un paio di ripartenze avversarie di esperienza. Non una gran partita

VISCOMI 5,5: L’abbiamo visto in giornate migliori

TALARICO 6: Spinge tanto ma non sempre in maniera proficua

GAZO 5,5: Bravo a interdire, ma con il pallone tra i piede sembra sempre in difficoltà (Moretti s.v.)

VINGIANO 6: Prova a far girare la squadra, soprattutto nel primo tempo. Si spegne della ripresa

Cusinato 6: Ci mette tanta voglia e tanta corsa. Peccato per quel destro a giro impreciso che poteva cambiare volto alla sfida

BONANNI 6: Gli manca sempre un penny per fare un dollaro. Ha spazi sulla sinistra ma non ne approfitta

ROLANDO 6,5: Il migliore dei biancorossi. Qualche bello spunto, un paio di belle assistenze

PIRACCINI 5,5: Tanta corsa ma oggi non è riuscito a incidere come nelle ultime uscite

Giovio 5,5: Non riesce a cambiare il volto alla squadra come vorrebbe

SCAPINI 6: Un altro gol. Questa volta però la sua segnatura non porta punti