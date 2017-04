Bettinelli: “Centrato l’obiettivo playoff”

Varese - Bustese 2-1

Vittoria con qualche sofferenza per il Varese che batte la Bustese 2-1 e concretizza l’accesso ai playoff. Le reti di Scapini, migliore in campo, e Rolando hanno ribaltato lo svantaggio iniziale firmato Pllumbaj. Grazie a questa vittoria il Varese rimane in corsa per gli scontri diretti, in virtù del pareggio odierno del Cuneo. La trasferta di Verbania quindi sarà decisiva per i biancorossi per conoscere il proprio futuro.

Mister Bettinelli però mantiene la calma: «Non ci facciamo illusioni, andiamo a Verbania per vincere e prepararci ai playoff». Riguardo alla partita odierna il tecnico commenta: «L’obiettivo era vincere contro la Bustese per blindare i playoff e così è stato. Non abbiamo fatto una grande partita ma la reazione c’è stata e abbiamo segnato un gol molto bello. Sono contento per Lercara e Zazzi, rientrato dopo 5 mesi, perchè hanno dimostrato grande personalità».

Per Giovio invece ancora una panchina, ma il mister spiega: «Sarà sicuramente utilissimo per i playoff, ma ora ho bisogno di calciatori in forma».

L’allenatore chiude la sua conferenza spendendo parole dolci nel ricordo di Spartaco Landini, oggi commemorato prima del match: « Oggi è una giornata speciale per me. È stato un grande amico. Ho passato mesi difficili a livello sportivo ma fantastici a livello umano. Gli devo molto, sono grato di averlo conosciuto».

Felice a fine partita Federico Zazzi per il suo ritorno in campo: « È stata un’emozione davvero grande. Ringrazio il pubblico per l’affetto e la vicinanza che mi hanno dimostrato».

Secondo rigore sbagliato ma gol vittoria per Mattia Rolando che commenta: «Peccato per l’errore dal dischetto, sembra che i portieri sappiano già dove tiro. Pagherò una pizza a Scapini per il gol e l’assist fornitomi».