Bettinelli: «Grande merito ai miei giocatori»

Il Varese torna alla vittoria. In casa del Chieri vince 1-0 e riapre i discorsi per il primo posto e la promozione in Lega Pro. Mister Stefano Bettinelli ha parole di elogio per i suoi calciatori: «Abbiamo giocato un primo tempo fantastico dal punto di vista tattico. Ogni aspetto che ho chiesto ai miei ragazzi lo hanno fatto. Il Chieri è la squadra più forte che ho incontrato io. Oggi dovevamo solo vincere, fare i tre punti e rifarci della disgrazia sportiva di settimana scorsa. Non ho dogmi, il 4-4-2 lo prediligo, ma in questa squadra il centrocampo ha bisogno di maggior equilibrio e il 3-4-1-2 oggi ci ha dato ragione. Non è merito mio ma dei giocatori. Non ho visto i risultati e non li voglio vedere. Non mi interessa cosa ha fatto il Cuneo. Abbiamo quattro partite davanti, dobbiamo vincerle e poi vedere a che punto siamo. Posso solo dire che credo nei miei ragazzi. Su quattro gol fatti nelle ultime gare, tre sono arrivati da corner. Non è frutto del caso, prepariamo questi aspetti. Il crocevia per noi saranno le partite in casa. Nel girone di ritorno ne abbiamo perse cinque e non ha mai vinto. Dobbiamo invertire questo trend per arrivare davanti a fine campionato».

Il tecnico del Chieri Vincenzo Manzo si rammarica del ko: «Per noi è una sconfitta che ci fa dire addio al primo posto, ma anche ai playoff. Ho visto una partita persa per un episodio. In Serie D, contro la squadra più forte del campionato. Abbiamo giocato una buona gara perdendo per un errore. Per il resto abbiamo provato a giocare, soprattutto nel secondo tempo. Da qua alla fine cercheremo di giocare al meglio per arrivare più in alto possibile in classifica. Non vogliamo mollare. È un momento negativo, non ci gira bene nessuna occasione. Anche i giocatori del Varese alla fine ci hanno fatto i complimenti».

Rientro importante per Matteo Scapini, l’uomo che ha deciso il match: «Ho fatto tanta panchina, mandando giù bocconi amari. Non voglio fare polemica, ringrazio solo mia moglie che mi ha sempre sostenuto. Oggi era importante ripartire. Dovevamo fare tre punti e l’abbiamo fatto da squadra. Abbiamo sofferto, concedendo poco. Giovedì servirà questa testa.

PAGELLE:

PISSARDO 6,5: Sempre attento. Due interventi fondamentali per dare sicurezza al reparto

LUONI 6,5: Gara solida del capitano che festeggia al meglio il compleanno

FERRI 6,5: Gestisce bene la retroguardia e se il Chieri non arriva quasi mai alla conclusione è anche merito suo

VISCOMI 6,5: Rientra tra i titolari con una prestazione solida e di carattere

TALARICO 6,5: Corre per la fascia dall’inizio alla fine. Qualche errore di troppo in impostazione

BOTTONE 6,5: Finché ne ha corre e fa legna. Deve uscire per crampi. (Benucci s.v.)

VINGIANO 6: Bene in fase di interdizione. Svolge bene il suo compito sul regista avversario, ma in fase di rifinitura non è preciso

Becchio 6: Corre e dà fastidio alla difesa di casa. Gli manca lo spunto

GAZO 6: Tanta sostanza. Una prestazione positiva ma gli manca ancora un po’ di autorevolezza palla al piede

Cusinato 6: Fa il suo lavoro con dedizione. Un paio di chiusure molto importanti

BONANNI 6: Tanto impegno sulla fascia. Ha un avversario ostico come Messias e lo limita bene con l’aiuto di Viscomi. Servirebbe maggior qualità in attacco

PIRACCINI 6,5: Una spina nel fianco costante per la difesa avversaria. Non riesce a costruirsi occasioni me mette sempre il piede

SCAPINI 7: Rientro da protagonista: un gol importantissimo e una prestazione tutto cuore