Beve troppo, perde il controllo e sfonda una vetrata

Così ubriaco da dare in escandescenza non solo in giro per la città ma anche al comando dei carabinieri di via Manzoni dove ha sfondato una vetrata prima di calmarsi definitivamente. E’ il sabato sera, decisamente agitato, vissuto da un trentenne saronnese.

L’uomo ha evidentemente alzato un po’ troppo il gomito. Si era già messo nei guai altre volte con i tutori dell’ordine, sempre per colpa dell’alcol, ma questa volta ha completamente perso il controllo di sé. E’ successo intorno alle 22 quando il saronnese ha importunato alcune persone. Immediata la chiamata ai carabinieri che sono arrivati sul posto. Hanno cercato di calmare il 30enne invitandolo più volte a fare ritorno a casa. L’uomo però continuava ad importunare i passanti e così i militari l’hanno portato in caserma.

Qui ha nuovamente dato in escandescenza finendo, in un impeto di rabbia, per sfondare una vetrata. Alla fine si è calmato ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale visto che nel corso dei sui diversi raptus aveva cercato di colpire i militari. Al momento si trova agli arresti domiciliari visto che durante la direttissima a Busto Arsizio il procedimento a suo carico è stato rinviato.