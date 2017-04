Beverina, un incontro per presentare la sua candidatura

E’ in programma per martedì 18 aprile, alle, 18,30 al Dany Bar in via Monfrini n.21 (zona municipio) la presentazione ufficiale del candidato sindaco Fabio Beverina. Beverina è il candidato sostenuto da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti del consiglio regionale e parlamentari delle forze politiche rappresentate.