Big match alle “Manara”, la BPM sfida la Pro Recco

Sabato sera bollente alle piscine “Manara” di Busto Arsizio: alle 19,30 dell’8 aprile scendono in vasca i padroni di casa della BPM Sport Management sfidano la Pro Recco che da tanti anni domina il campionato italiano di Serie A1.

I liguri, capilista con 66 punti e un record di 71 vittorie consecutive, devono passare anche nella “tana dei Mastini” allenati da Gu Baldineti, terza forza del campionato e già sulla rotta per Torino dove si disputeranno le Final Six tricolori tra il 18 e il 20 maggio prossimi.

«Dobbiamo dimostrare che non siamo quelli dell’andata (finì 13-2 per la Pro, ndr) – spiega anzitutto il tecnico della BPM Sport Management – Ci siamo allenati bene, abbiamo recuperato Mirarchi e Viola che erano influenzati e studiato la partita nei dettagli. Vogliamo trovare la cattiveria necessaria perché la Pro Recco è un’avversaria fortissima: proveremo a limitare le loro ripartenze, a evitare le controfughe e a restare concentrati al massimo. Le qualità tecniche dei nostri avversari sono altissime».

Tanti gli ex di turno nella partita affidata ai signori Calabrò e Navarra: tra i bustocchi ci saranno Deserti, Gitto e Viola, nella Pro Recco invece Volarevic e Di Somma. Quest’ultimo riceverà anche il premio “Mastino per sempre” dalla Sport Management. Gitto (foto in alto) invece ha giocato sei anni in Liguria vincendo tutto: «Il legame con Recco è ancora forte anche perché sono socio di Fondelli in un laboratorio didattico per bambini che ha sede proprio nella città ligure. La Pro è fortissima, ha un top player in ogni reparto, ma noi vogliamo evitare gli errori dell’andata e dare un segnale in vista delle Final Six».