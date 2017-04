Bilancio, le ragioni del no della consigliera Manfredi

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Bardello, il 23 settembre 2015

Riceviamo e pubblichiamo la presa di posizione della consigliera di maggioranza di Bardello Laura Manfredi, con la quale spiega le ragioni del suo voto contrario al Bilancio di Previsione 2017/2019 e le ragioni che l’hanno portata a compiere questo passo

Sono Laura Manfredi consigliere comunale di maggioranza nel comune di Bardello e rappresentante di classe della scuola primaria di Bardello.

Invio questa mia lettera aperta a voi giornalisti non per giustificare il mio voto contrario nella seduta del consiglio comunale del 29 marzo 2017 ma solo per farvi conoscere la sola verità sull’informazione da me recepita sul voto da esprimere per l’approvazione del bilancio preventivo 2017/2019

Ho letto con molta attenzione gli articoli scritti da voi che riguardano la spiacevole situazione dell’amministrazione di Bardello.

La mia persona è stata accusata di avere impedito tramite il mio voto nel consiglio comunale del 29/03/2017 all’impellente ristrutturazione per inagibilità dei bagni della scuola.

Specifico che faccio parte della maggioranza del comune di Bardello eletta dal maggio 2014. All’ inizio , come tutte le novità, tutto era meravigliosamente tranquillo e sereno, mi fu affidata la delega allo sport e tempo libero ma piano piano con il passare dei giorni sono emersi problemi di vedute e idee che hanno portato a molte discussioni, malumori e disagi con alcuni componenti della maggioranza tanto che il 8/10/2014 sono stata costretta a rimettere con grande dispiacere la mia delega e a tornare al mio ruolo di semplice consigliere.

Dal quel momento , nonostante la delusione , ho cercato ugualmente di collaborare proficuamente per amministrare per il bene del paese, mantenendo sempre ben impressi i miei principi , le mie idee e i miei valori, ragionando con la mia testa senza farmi condizionare da nessuno.

Mi hanno accusata di avermi invitata , coinvolta a degli incontri e di non avere partecipato.

Specifico che sono sempre stata presente a tutte le convocazioni che il sindaco Calvi ha inviato tramite mail tranne all’ultimo per motivi famigliari che risale all’ 11 ottobre 2016 di cui comunque ho l’ elenco degli argomenti trattati e discussi inviatemi dal sindaco

Da quell’elenco di priorità e problematiche non emerge da nessuna parte il gravoso stato dei bagni della scuola e l’ impellente necessità di risolverlo e anche durante l’ ultimo consiglio di interclasse della scuola a cui ho partecipato non è emersa questa urgente situazione di rifacimento dei bagni.

Da quella data ( 11 ottobre 2016) io non ho più ricevuto nessuna comunicazione né di incontri né sono stata informata di nessuna gravosa problematica che riguarda il paese né sono stata coinvolta in nessuna decisione presa e da prendere.

La sera dell’ultimo consiglio comunale io sono stata chiamata a votare per un punto preciso che riguardava il “preventivo di bilancio 2017/2019″ e non per altro e nessuno mi ha informato dell’importanza del mio voto! Inoltre mi hanno riferito che si aspettavano che mi astenessi come ho fatto altre volte ma forse non si sono resi conto che ognuno è libero di votare secondo la propria coscienza , a seconda dell’argomento e delle informazioni che riceve in merito al punto da votare.

Ho votato autonomamente la mia contrarietà al punto in discussione in quanto da ottobre ad ora non sono più stata coinvolta in nessuna decisione né informata di nulla ma se fossi stata informata delle conseguenze del mio voto avrei rivisto la mia decisione avendo molto a cuore la scuola di Bardello! Quindi dichiaro formalmente e ripeto che io non sapevo nulla della situazione gravosa di inagibilità che versano i bagni della scuola e che andassero rifatti urgentemente.

L’ uniche domande che mi faccio sono il perché non mi sia giunta nessuna convocazione urgente o comunicazione urgente che servisse a mettermi a conoscenza di questo gravoso problema e che mi coinvolgesse a risolverlo.

E considerato che se la scuola ha questo annoso problema perché la maggioranza della maggioranza che evidentemente ne erano informati non ha dato priorità a questo facendo intervenire le autorità preposte urgententemente invece che investire su altro che poteva aspettare e arrivare all’ ultimo minuto a cercare di risolverlo consapevoli che mancassero pochi giorni alle elezioni ?

Chi mi conosce sa benissimo che sono impegnata attivamente da anni nella scuola e che in questi anni ho lavorato per il bene dei bambini quindi se fossi stata informata avrei sicuramente dato la priorità a questo problema piuttosto che ad altro! E francamente far passare me per una che non gli importa niente dei bambini. Della scuola…delle persone…mi rattrista immensamente…

Appena insediata come delegata allo sport e tempo libero mi sono occupata della riqualificazione del parco comunale, ho organizzato eventi dedicati ai bambini ( notte bianca bambini, tornei sportivi per bambini, festa natalizia per bambini, ecc) il cui ricavato è andato in parte a favore della locale Caritas con cui ho collaborato attivamente e con parte del ricavato ho donato giochi per l’ abbellimento del parco pubblico e aiutato alcune associazioni.

È da 5 anni che sono rappresentante di classe della scuola suddetta e sono una delle fondatrici del comitato dei genitori.

Lascio giudicare chi è informato e chi mi ha affiancato in tutti questi anni nel portare avanti queste attività! Gli altri parlino pure ma si prendano anche la responsabilità di quello che dichiarano!

Il mio voto e’ stato definito un gesto irresponsabile…sciagurato…

Poteva essere definito in questo modo se fossi stata consapevole e a conoscenza di tutto il discorso e dell’urgente necessita’ di rifare i bagni della scuola per inagibilita’ ma considerato che ero all’ oscuro di tutto la mia scelta di voto la trovo adeguata alle informazioni fornitemi!

E allora il gesto di alcune persone che non hanno voluto democraticamente includere tutto il gruppo eletto dai cittadini in decisioni importanti e impellenti tenendoli all’ oscuro di tutto come lo definiamo?

Scusate la lungaggine di questo mio chiarimento ma sono molto delusa da questo avvenimento e ci tenevo a farvi partecipi di come sono andati realmente i fatti.

Laura Manfredi