Birra Moretti e Ichnusa in cattedra alla Liuc

Le storie di Ichnusa e Birra Moretti, due marchi di birre nostrane, arrivano in aula alla Liuc. Sono molte le domande di marketing portate all’attenzione degli studenti dell’Università Cattaneo attraverso lezioni d’impresa da parte dei protagonisti. Così la Senior Brand Manager Ichnusa, Katia Pantaleo, ha spiegato il lavoro di brand positioning che compie un marchio locale con l’ambizione di diventare nazionale, spiegando come il posizionamento vada a lavorare sul linguaggio della marca attraverso il packaging e la visual identity restando fedele ai valori della marca.

«Confrontarsi con questi ragazzi è stata una bella occasione per sperimentare la loro voglia di mettersi in gioco e di iniziare ad affacciarsi alle dinamiche aziendali» ha commentato Pantaleo che ha riportato il lavoro fatto per definire il linguaggio di una marca iconica e ha offerto delle anticipazioni sulle novità Ichnusa per spiegare la forza di un marchio fortemente radicato sul territorio. Del mitico baffo di Birra Moretti, nelle sue diverse sfaccettature, ha, invece, parlato Marco Cristofoletto, Brand Manager Birra Moretti.

Cristofoletto ha spiegato agli studenti cosa chiede un’azienda a un neolaureato: «La capacità di rapportarsi con culture e linguaggi differenti e di fornire sempre la propria opinione. Non vi chiederanno subito conoscenze tecniche, ma un pensiero fresco, in contrapposizione con lo status quo e l’abilità di fornire soluzioni creative».

Un bel modo di fare scuola, questo della Liuc, per insegnare i fondamenti delle strategie di marketing e andare oltre attraverso lo storytelling delle imprese, con un chiaro richiamo alla “umanizzazione” del prodotto, e il potere dei brand.

Afferma la Professoressa Carolina Guerini, Associato di Economia e Gestione delle Imprese, alla LIUC: «La dottoressa Francesca Corti, del dipartimento Risorse Umane aziendali, ha favorito l’organizzazione della collaborazione che intensificheremo nella focalizzazione di Marketing della Laurea Magistrale. I nostri studenti hanno compreso che nell’era digital possono fare co-creation con i brand».

Il corso di Marketing all’Università Cattaneo affronta le principali tematiche distinguendo tra attività analitiche, strategiche ed operative. Gli argomenti trattati includono: l’evoluzione delle teorie e della prassi aziendale in funzione commerciale; le vendite e la comunicazione; il significato e il ruolo della ricerca di marketing; la formulazione delle strategie comprese tra la segmentazione del mercato e le scelte di targeting e di posizionamento del prodotto/servizio.