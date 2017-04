Boldetti (lista Orrigoni): “Piano della sosta, ripensateci”

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio direttore,

ad una settimana dall’approvazione del “Piano della sosta”, a freddo, mi sento di fare alcune osservazioni:

Anzitutto, metodologicamente, partire da un piano della sosta senza prima occuparsi dei gravi problemi della viabilità e della mobilità di Varese, lo trovo un grave errore. Inoltre, respingere ogni proposta delle opposizioni (tra cui i miei 15 emendamenti!) non penso vada nella direzione della partecipazione auspicata proprio dalla maggioranza.

Invece, dal punto di vista economico, i parcheggi frutteranno dagli attuali 1,5 milioni di euro all’anno a 3,3 milioni, più del doppio, e questi costi graveranno sui varesini ed i turisti!

Questo aumento passa attraverso un incremento delle tariffe (in centro salgono a 2€/h, nelle aree limitrofe al centro a 1.50€/h) e l’introduzione di nuovi posteggi a pagamento, che passeranno dagli attuali 1.200 a 3.000 circa, nei quartieri di Giubiano (piazza Biroldi e dintorni del cimitero), Biumo (via Tonale e zona scuola Cairoli) e Casbeno, dalla vasta area della stazione e della Questura fino alla piscina comunale e al comparto scolastico.

Troviamo questi aumenti, di stalli blu e di tariffe, totalmente sproporzionati rispetto alle dimensioni di Varese ed a una delle principali finalità del piano, ovvero aumentare la rotazione delle auto in sosta. Non bastava, come da noi proposto (ma bocciato), inserire zone a disco orario? Tra l’altro, una maggiore rotazione in alcune vie (penso a titolo esemplificativo a via Veratti) congestionerà ulteriormente il traffico.

Altrettanto vergognose sono le tariffe per i pendolari (più alte rispetto all’odierno abbonamento di piazzale Kennedy) e per i lavoratori del centro, senza nemmeno la certezza di un parcheggio vicino al luogo da raggiungere.

Infine, l’ennesima nota dolente è stato il respingimento della mia proposta di rendere gratuiti, in orario serale, i parcheggi “chiusi” di via Verdi e via Sempione, per contrastare la sosta selvaggia, specialmente nei weekend. Evidentemente la garanzia delle multe viene prima di ogni altra ragione.

Rinnovo la mia domanda: e il bene comune dov’é? L’interesse e lo sguardo rivolto verso i nostri cittadini, sinceramente, non lo vedo. Non vorrei che questo piano sia stato portato avanti per il bene di pochi o, addirittura, per una ideologia. Infatti, l’idea “ambientalista” di fondo, con l’incentivo all’uso del mezzo pubblico, non troverà realizzazione semplicemente perché non siamo Milano, dotati di un efficiente sistema dei trasporti (metro inclusa). L’unica mia speranza è che la Giunta possa fare un piccolo passo indietro, rendendo questo piano sperimentale fino alla fine del 2018, per verificarne l’efficacia ed eventualmente intraprendere azioni correttive o, addirittura, abolirlo.

Ringraziandola per lo spazio dedicatomi, le rivolgo cordiali saluti.

Luca Boldetti,

consigliere comunale di Varese