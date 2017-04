Bollywood “made in Varese” alla finale di Ballando con le Stelle

Foto varie

Domani, 29 aprile 2017, è il giorno del gran finale per l’edizione 2017 di “Ballando con le stelle“: mancano poche ore a scoprire, quindi, chi sarà il vincitore tra i concorrenti arrivati alla finalissima: Fabio Basile, Simone Montedoro, Antonio Palmese, Martina Stella, Oney Tapa e Xenia.

E tra gli ospiti partecipanti ci sarà anche un pizzico di Varese, ma di quella più esotica: la varesina Nathalie Rajawasala e il suo gruppo di ballo specializzato in danze orientali e Bollywood si esibiranno per i concorrenti di Ballando con le Stelle durante la finale: in che forma esattamente non è noto, anche se chi segue fedelmente il programma lo può facilmente immaginare.

LA BOLLYWOOD VARESINA DIVENTATA NOTA IN UN CASTING CON 10.000 PERSONE

Nathalie Rajawasala e il suo gruppo sono state notate in un casting, che le ha viste svettare tra oltre 10000 partecipanti a novembre, in una prima selezione che le ha viste partecipanti a gennaio, insieme ad altri 100 selezionate, per le selezioni di Ballando on The Road. Ma dalla direzione del programma è arrivata, poi, un’altra telefonata, ancora più importante: quella di presentarsi a Roma per un’esibizione nel programam di Rai Uno.

Di più: per una esibizione speciale in occasione della finale. Nathalie Rajawasala e il “Rajawara Dance Group” saranno una spina nel fianco per gli ultimi concorrenti rimasti,con le loro coreografie, come succede spesso nel programma? Lo sapremo solo sintonizzandoci domani sera.