Bonazzi cinico: «Contava vincere»

Varie tigrotti

Può festeggiare i tre punti ritrovati la Pro Patria, che batte 2-0 il Cavenago Fanfulla allo “Speroni” con le reti di Santic e Disabato. Al termine della sfida mister Roberto Bonazzi è contento della vittoria, meno della prestazione: «Un brutto secondo tempo, non siamo riusciti a giocare, mandando indietro la palla. Ci poteva stare, anche perché il primo tempo abbiamo fatto bene. La squadra ha dimostrato di volere vincere e ci sono riusciti. Mi aspetto però qualcosa in più. Il Fanfulla ci ha messo in difficoltà con individualità importanti, tanta corsa e dimostrando di saper stare in campo. Importante non aver preso gol, un aspetto che può dare fiducia. Bravo anche il nostro portiere oggi ad evitare un paio di loro occasioni».

Raffaele Solimeno, tecnico del Fanfulla, si dice amareggiato: «Una buona prova. Dispiace non riuscire a vincere, creiamo tanto ma sprechiamo tante occasioni buone per segnare. Non riuscire a concretizzare è un grosso limite. Oggi conto quattro episodi in cui potevamo segnare e non li abbiamo sfruttati. Fortunatamente la classifica non si è mossa tanto e lotteremo fino alla fine. Ci ho creduto fino all’ultimo nel pareggio».

Riccardo Colombo oggi ha fatto il suo dovere in difesa, riuscendo a non subire gol: «Oggi serviva vincere e basta. Tutti vorrebbero che noi giocassimo come un girone fa, ma quando ci sono i momenti negativi contano solo i tre punti. Ce lo siamo detti prima di entrare in campo e abbiamo centrato l’obiettivo. C’è stato un confronto a viso aperto tra di noi; dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e ci ha fatto bene.»