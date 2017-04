Bordonaro (Ln): “Pd centralisti mascherati”

bordonaro marco

“Quelli del PD sono i soliti centralisti mascherati” – Così Marco Bordonaro, Vicesegretario Provinciale della Lega Nord in risposta a Samuele Astuti e al suo attacco contro il referendum lombardo sull’Autonomia.

“Quando c’è da dare la parola ai cittadini il PD si tira sempre indietro” – continua l’esponente lumbard – “i cosiddetti democratici sono sempre allergici alle votazioni. Era necessario votare subito dopo il referendum che ha defenestrato Renzi da Palazzo Chigi. In questo paese, fosse per loro, non si voterebbe quasi mai”.

Nella giornata odierna, il segretario provinciale del PD Astuti aveva sollevato anche una polemica sui “costi inutili” del referendum lombardo.

“Non si ricorda del referendum costituzionale dello scorso Dicembre, evidentemente” – riprende Bordonaro – “quanto è costato il referendum fallimentare di Renzi per cambiare la Costituzione in senso centralista? Grazie al cielo i cittadini hanno capito l’inganno e lo hanno bocciato. Ora si voti, invece, per l’Autonomia, come fanno i paesi civili, come fa la vicina Svizzera.”

Il vicesegretario provinciale della Lega Nord chiosa alle presunte aperture del Governo sull’Autonomia Lombarda: “Come si fa a fidarsi degli stessi che fino a dicembre erano centralisti? la Boschi è ancora al Governo.” “Inoltre, dal PD propongono l’apertura di un tavolo. Ma a Roma ci sono più tavoli che all’Ikea oramai. E’ spesso il loro modo per prenderci in giro. Un motivo in più” – chiude Bordonaro – “per dichiarare con un voto democratico che passerà alla Storia la nostra sete di Autonomia”.