Botte agli agenti, condannato 27enne

E’ stato condannato a un anno e sei mesi per resistenza e lesioni un uomo di nazionalità tunisina di 27 anni, arrestato dopo che gli agenti gli avevano contestato la presenza di due spinelli nei pressi dell’autovettura a Varese. Richiedente asilo, è giunto in Italia dall’Inghilterra circa un anno fa.

Lo scorso 22 marzo gli agenti di una volante di polizia lo hanno visto in strada e gli hanno fatto un controllo. Sono entrati in casa per ispezionare l’appartamento ma lui ha cercato di divincolarsi e di scappare dal balcone. Fermato da un agente, lo ha colpito gettandolo a terra e provocandogli un taglio alla testa. I poliziotti lo hanno fermato e arrestato.

Al processo egli ha invece sostenuto di essere stato aggredito dagli agenti, ma il tribunale non gli ha creduto.