Broker forex, come scegliere i migliori dopo il primo atto ufficiale della May sulla Brexit

.

Con l’ormai avvio ufficiale della Brexit dopo la firma da parte della premier del Regno Unito Theresa May, la Sterlina diventa una sorvegliata speciale per ipotesi di investimento sul mercato forex. Inoltre, essendo una delle valute più importanti del panorama internazionale, sono tante le offerte dei broker per investire online e con i migliori servizi di trading come piattaforme di trading per monitorare le quotazioni live delle principali valute forex, spread competitivi per investire online soprattutto sulla Sterlina e conto demo gratuito per una maggiore pratica rispetto alla gestione di fattori come la volatilità a cui potrà essere sottoposta a breve la Sterlina.

La May formalizza l’uscita del Regno Unito con la Brexit

Di recente, la premier inglese Theresa May, ha firmato una importante lettera che formalizza a tutti gli effetti le decisioni del referendum sulla Brexit e dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Con tale lettera, si pone atto a quanto previsto dall’articolo 50 del Trattato di Lisbona per l’uscita volontaria di un paese membro dall’Unione Europea e che prevede la successiva informazione da parte del paese membro coinvolto al Consiglio Europeo. Segue, l’avvio di negoziati per stabilire i futuri accordi commerciali e formalizzare l’uscita del richiedente dall’Unione Europea. Fino ad oggi, nessuno stato Europeo aveva utilizzato tale articolo, rendendo di fatto il Regno Unito come primo richiedente ufficiale. I passi successivi per la definitiva uscita dal Regno Unito, saranno poi di:

Visualizzazione da parte del Consiglio della notifica dell’ex paese membro all’uscita dall’Unione Europea e invio di una risposta ufficiale in questi giorni.

Definizione di nuovi accordi commerciali con l’Unione Europea entro il tempo massimo di due anni. Sarà il passo più importante e a lungo termine da valutare per importanti reazioni di Sterlina ed Euro sul mercato forex.

La notizia citata, è importantissima per valutare investimenti sul mercato forex e sulla Sterlina, a seguito di passi in avanti da parte del Regno Unito nel dare atto formalmente alla Brexit e sui contenuti dei nuovi accordi commerciali che saranno definiti in questi due anni. Tra i punti più importanti, infatti, vi sono le modalità con cui potranno essere eseguiti gli scambi con i paesi Europei e non e del trattamento da applicare nei confronti dei cittadini del Regno Unito che vivono in paesi membri e dei cittadini Europei che vivono nel Regno Unito.

.

Come valutare investimenti sul mercato forex dopo l’invio della lettera della May

Questa importante notizia, può essere valutata sotto diversi punti di vista per investimenti sul mercato forex e per le prossime negoziazioni online, considerando che:

Al momento le quotazioni della Sterlina sulle principali valute forex, sono ancora stabili ma da monitorare con attenzione in questi giorni per eventuali reazioni dei mercati finanziari al primo invio della lettera della May e della effettiva ricezione e invio di risposta da parte del Consiglio Europeo.

L’invio della lettera della May, è solo il primo passo di un lungo e articolato processo in cui Regno Unito e Unione Europea, dovranno stabilire nuovi accordi commerciali. La Sterlina, potrebbe essere soggetta a forti volatilità in questi periodi e da valutare con estrema attenzione prima di investire sul mercato forex.

Eventi macro da consultare su un calendario economico, saranno comunque importanti per considerare anche altri eventi ad alta rilevanza sulla Sterlina e per le prossime transazioni sulla moneta inglese.

Monitorare anche altre importanti valute del forex oltre alla Sterlina, per essere sempre pronti a dare attuazione anche a strategie di diversificazione dell’investimento e del rischio. Non è da dimenticare, infatti, che parliamo di uscita dall’Unione Europea e che reazioni significative potrebbero registrarsi anche sull’Euro.

La Sterlina, è una delle valute più importanti del mercato valutario e presente su tutti i migliori broker forex. Quest’ultimo punto, può trasformarsi in un vantaggio per il trader nel confrontare le diverse offerte ad oggi presenti per l’apertura di un nuovo conto e sceglierne la migliore. Come riportano i principali siti del settore come ad esempio Migliorbrokerforex.net, l’ importante è partire da un confronto rispetto a soluzioni regolamentate (con controlli da poter svolgere rispetto alle pagine ufficiali dei broker forex e sulle pagine ufficiali degli organi di controllo più autorevoli come Consob e Cysec) con un deposito minimo accessibile anche per i trader principianti (le migliori offerte, partono da versamenti minimi di 100 euro) e con piattaforme di trading all’avanguardia per analizzare live le ultime quotazioni della Sterlina e di altre importanti valute forex e investire subito online.

Come scegliere i migliori broker forex alla luce delle ultime novità dal Regno Unito

Per scegliere i migliori broker forex anche alla luce dell’ importante notizia sull’invio della lettera della May e del primo atto ufficiale per dare il via all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, sono diversi i punti da considerare. Tra i più importanti, le tante informazioni che è possibile reperire in rete, come ad esempio sul sito Migliorbrokerforex.net, sulle migliori offerte dei broker sul trading forex e dei punti di forza di ognuno, vista la flessibilità per il trader di poter investire sulla Sterlina contando sulla presenza di tale valuta tra le principali piattaforme di trading.

Consultare guide di trading online, è importante per la scelta del broker forex, poichè permette di avere accesso anche ad utili confronti su requisiti di base come deposito minimo, conto demo gratuito, spread applicati e migliori servizi per le analisi di mercato, oltre che poter seguire con apposite sezioni di news, i prossimi passi che saranno attuati da Regno Unito e Unione Europea per formalizzare quanto deciso in Brexit e dare attuazione anche alla possibilità presente nell’articolo 50 del Trattato di Lisbona di uscita volontaria di un paese membro.

E’ importante, inoltre, valutare la presenza nei suddetti broker forex di servizi all’avanguardia per investire su una attesa volatilità della Sterlina nell’ambito delle prossime fasi di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea come: