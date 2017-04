Buona Pasqua, e rallentate

Una bella riflessione del meteorologo Marcello Mazzoleni che condividiamo volentieri per farvi i nostri auguri di una Pasqua serena.

La Redazione

“In questi giorni di festività pasquali avremo di sicuro qualche momento in più per noi: proviamo allora a renderlo speciale respirando il vento, contemplando le nuvole, ammirando un tramonto, osservando le stelle, fino a sperimentare la stessa fascinazione che provavano le generazioni che ci hanno preceduto.

Nelle nostre vite, in fondo, da millenni non siamo stati che umili spettatori di quella magia della natura, che soltanto da poco stiamo cercando di prevedere, di incasellare, di far rientrare a tutti i costi in schemi precisi, quando lei stessa, da sempre, non ha mai amato rientrarvi.

Il mio modo di fare meteo, vuole proprio anche invitarci a guardare la natura con questi occhi nuovi, che poi, in realtà, sono gli stessi con cui sempre l’abbiamo guardata in passato…”