Busto Pallanuoto vince 6-5 contro Vigevano

Foto varie di sport

Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Pallanuoto Treviglio, un altro risultato importante per la Busto Pallanuoto. La prima partita del girone di ritorno, nella piscina comunale di Busto Arsizio con il sostegno dei tifosi, si chiude con la vittoria dei Mastini biancorossi contro il Vigevano Nuoto per 6 a 5 (2-0;2-2;1-1;1-2).

Altra prova di carattere per la squadra di Salonia che dopo un primo quarto senza storia (2-0), ha avuto il match praticamente sempre sotto controllo, e se pur a ritmi tirati, ha saputo rimanere sempre sul + 2 (6-4), fino a quasi allo scadere dell’ultimo quarto, quando il risultato si chiude sul 6 a 5. Le reti dei Mastini Biancorossi portano le firme di Origgi (1), Osigliani (2), Colombo (1), Genoni (2).

Molto soddisfatto della prestazione dei suoi coach Fabrizio Salonia: «Come dicevo la volta scorsa questa è la via giusta. La strada è ancora lunga e i play off saranno sicuramente decisivi ma è indubbio la crescita della squadra. La partita di oggi ne è la conferma, perchè abbiamo saputo condurre un match dall’inizio alla fine, contro degli avversari forti (ora condividiamo il secondo posto con loro, con 24 punti). I ragazzi sono stati molto bravi ad imporsi, anche perchè la squadra non era neppure al completo (mancavano Sartorello e Saporoso nell’ultima settimana non ha potuto allenarsi). Per cui faccio i miei complimenti a tutti e ora dobbiamo continuare su questa linea anche per i prossimi match».

Il prossimo impegno per la Busto Pallanuoto (che con questa partita si porta a 24 punti), sarà sabato prossimo 8 aprile per la partita alla piscina comunale di Legnano contro la Rari Nantes Legnano. Inizio alle ore 21.15.

Formazione: Paleari, Ciarini , Grillo, Origgi (1), Benedetti, Osigliani (2), Colombo (1), Grampa, Saporoso , Gennari, Genoni (2), Poto , Re.

Mister: Fabrizio Salonia

Parziali: 1° Tempo: 2-0/ 2° Tempo: 2-2 / 3° Tempo 1-1 / 4° Tempo 1-2/ Finale: 6-5