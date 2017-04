Caduta da moto e bici, traffico bloccato

via Morosini

Due incidenti nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 aprile, intorno alle 18.

Il primo è avvenuto in Via Gasparotto, dove un uomo è caduto in bicicletta mentre percorreva il tratto stradale. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’auto medica e l’uomo è stato trasportato in codice giallo.

A pochi minuti di distanza, sulla Sp36, all’altezza della Madonnina di Azzate, una motociclista è caduta sull’asfalto. Per la ragazza, 17 anni, non ci sono state conseguenze ed è fuori pericolo di vita. Sul posto il personale del 118. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente.

Entrambi gli incidenti hanno provocato lunghe code. Via Gasparotto, dove in questo periodo si stanno anche svolgendo dei lavori sulla strada, è bloccata in direzione Viale Europa. La SP36 è altrettanto bloccata, in direzione Galliate Lombardo. Code anche nel verso opposto.