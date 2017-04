Caja: «Grazie a squadra e pubblico»

Openjobmetis- Dolomiti Energia 83-80

La Openjobmetis rimonta e batte la Dolomiti Energia 83-80. Una prestazione d’orgoglio per i biancorossi. Al termine dell’incontro l’allenatore della Pallacanestro Varese Attilio Caja fa i complimenti a tutti: «Un’altra vittoria di prestigio che ci inorgoglisce in questo finale di stagione. Abbiamo battuto un’altra squadra che farà i playoff con un secondo tempo di volontà e voglia. Siamo riusciti a fare le cose giuste al momento giusto. Trento ci ha sempre reso le cose difficili e questo avvalora ancora di più la nostra vittoria. Anche oggi il pubblico credo si sia divertito e abbia avuto modo di applaudire questi giocatori. Sono molto contento per la mia squadra che è riuscita a farsi apprezzare e farsi ben volere. So quanto lavorano e quanto si impegnano in allenamento e per questo sono ancora più felice. Peccato che il campionato stia finendo. Ci stiamo divertendo, siamo felici. Grazie a squadra e pubblico.

«Alla fine – spiega coach Caja – la nostra difesa a zona è stata decisiva. Nella vita si può credere a tutto, ma ad ora dobbiamo vincere due partite più di Pistoia e Brindisi in tre gare. Oggettivamente è difficile. Oggi siamo matematicamente salvi, ce la siamo guadagnata sul campo. Nel ritorno abbiamo fatto otto vittorie e quattro sconfitte. L’obiettivo ora è vincere l’ultima in casa. Ci teniamo particolarmente»

Il coach di Trento Maurizio Boscaglia invece prova a spiegare la sconfitta: «Siamo dispiaciuti perché abbiamo fatto una buona partita e volevamo vincere. Abbiamo fatto un passetto in più rispetto a una settimana fa. Per quello che è il nostro standard attuale abbiamo giocato bene. Negli ultimi cinque minuti abbiamo segnato troppo poco. Dovevamo avere più calma invece abbiamo preso tiri affrettati e contemporaneamente abbiamo mollato un po’ in difesa. Adesso aggiungiamo quello che manca per cercare di tornare alla vittoria. Nelle prossime partite si gioca per arrivare il meglio possibile ai playoff. Rimarremo duri e sul pezzo per conquistarli».

Anche Od Anosike si è detto molto contento della vittoria: «Volevamo vincere. È stata una partita fisica ma siamo stati bravi a portarla a casa. Sono orgoglioso della mia squadra. Ci abbiamo messo grande voglia in difesa. Ora riposiamo un po’ e andiamo a Venezia correggendo gli errori che abbiamo fatto stasera. Un po’ di rammarico per la prima parte di stagione c’è, ma ora guardiamo solo avanti. Ci sono tre partite di cui una in casa e siamo in fiducia. Cerchiamo di fare il meglio possibile. Grazie a tutti i tifosi».