Caja: “Ho finito gli aggettivi positivi per i miei giocatori”

Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 78-75

La stagione casalinga per la OpenJobmetis Varese si chiude con una vittoria 78-75 sulla Vanoli Cremona, risultato che condanna matematicamente gli ospiti alla LegaDue grazie anche al successo di Pesaro sulla EA7 Milano.

Decisamente soddisfatto coach Attilio Caja al termine della gara: «Anche oggi non ho aggettivi per definire questa fantastica squadra. I tifosi oggi si meritavano una prestazione come questa. Mi è piaciuta molto la fase difensiva contro una Vanoli dalle grandi individualità, e abbiamo ampiamente meritato di vincere nonostante la sofferenza finale».

Dopo la sconfitta all’andata al PalaRadi ci fu il duro sfogo di Caja che minacciava di mandare i suoi giocatori in Cina. Un girone dopo commenta: «Le parole contano fino a un certo punto, l’importante è lavorare duro e noi lo abbiamo fatto. È un piacere poter allenare questo gruppo».

Sulla buona prestazione di Avramovic, che ha trovato spazio dopo l’addio di Cavaliero, il tecnico biancorosso spiega: «Ha risposto bene alle mie richieste. È stato bravo sia in attacco che in difesa, può sicuramente guardare al futuro con ottimismo».

Molta amarezza invece per coach Paolo Lepore: «C’è poco da commentare. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento iniziale ancora una volta. Non abbiamo equilibrio in difesa, non abbiamo continuità e questa cosa è si è ripercossa per tutta la stagione. Non è facile ma dobbiamo affrontare questa situazione a testa alta. L’anno scorso tutto girava bene, quest’anno sapete com’è andata».

All’allenatore ospite non è piaciuto il poco carattere mostrato dai suoi a Masnago: «Non possiamo iniziare un match cosi scarichi. Col passare dei minuti siamo riusciti a trovare un quintetto aggressivo ma non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Queste sono cose che con Varese paghi caro».