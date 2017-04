Caja: “Peccato per l’avvio e per le percentuali da 3″

Mia Cantù - Openjobmetis

«Abbiamo avuto una partenza che non ci aspettavamo – spiega Attilio Caja a caldo nella sala stampa del PalaBigi - Noi non siamo stati bravi ad entrare in partita e Reggio ne ha approfittato prendendo quel vantaggio che poi si è portata avanti per tutta la gara. Però devo dire che a parte i primi dieci minuti sono contento di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo reagito e di come abbiamo giocato il resto della partita, disputando 30′ alla pari di Reggio. Poi abbiamo fatto una buona difesa sui loro esterni che sono giocatori di grande qualità: abbiamo tenuto la Grissin Bon a 73 punti e questo era un nostro obiettivo. Le nostre medie offensive però (1/10 da tre) purtroppo ci sono costate la partita: ci sarebbe bastata una media del 40% che è nelle nostre corde e avremmo vinto. L’inizio ad handicap e la media nel tiro da tre punti sono gli unici rammarichi che ho. Per il resto abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo reagito bene e non siamo stati certamente peggio dell’arbitraggio».

Sul fronte opposto coach Menetti spiega: «Noi non ci siamo dimenticati il nostro periodo negativo, e ciò ci fa andare avanti. Abbiamo sofferto un po’ nel finale, i cambi ci hanno un po’ penalizzato ma siamo riusciti a ottenere due punti importanti. Per noi fanno quattro vittorie di fila, continuiamo così e iniziamo subito a concentrarci su Torino. Sulla partita, siamo stati bravi in difesa, dove mi è piaciuto il lavoro degli esterni, mentre sotto canestro Cervi e Reynolds hanno fornito un’ottima prestazione e soprattutto si sono cercati. Peccato solo per qualche palla persa di troppo nel finale».