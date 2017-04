Camion travolto dal treno al passaggio a livello

Camion con rimorchio travolto da un treno a Gazzada Schianno

Un mezzo adibito al trasporto carni è rimasto travolto dal treno che viaggiava lungo la ferrovia Milano Varese all’altezza di Gazzada Schianno questa mattina, 11 aprile, attorno alle 9.30.

Il camion era al momento dell’impatto fermo sulla sede ferroviaria tra le barriere del passaggio a livello di via per Morazzone e il treno ha travolto il rimorchio trascinandolo per 150 metri fino alla stazione di Gazzada; la motrice del mezzo è rimasta girata sulla strada ferrata.

Sul posto diversi mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco.

Dalle prime informazioni raccolte non risultano feriti, e la circolazione ferroviaria è rimasta bloccata.

Trenord fa sapere che “a causa dell’urto tra un camion e un treno nei pressi della stazione di Gazzada, sono previsti ritardi fino a 60 minuti, limitazioni e variazioni”.