Camminanmangiando aiuta i giovani di Accumoli e Amatrice

Foto varie

Passare una giornata in mezzo alla natura divertendosi, e aiutando al contempo gli altri, chi ha bisogno di sostegno dopo un anno passato fuori casa per via del terremoto.

Lunedì prossimo ci sarà a Gavirate, Biandronno e Bardello, “Camminanmangiando“, la manifestazione che permette di passare per i tre comuni con una passeggiata e pranzare “a tappe”.

Quest’anno parte del ricavato – un euro per ogni partecipante – verrà devoluto al progetto “Casa Futuro”: la realizzazione di un centro per i giovani di Accumoli e Amatrice, rimasti senza posto per attività ricreative.

Ne dà notizia Gianni Lucchina, a capo del comitato organizzatore: «Il Progetto Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice sta crescendo e coinvolgendo le associazioni del territorio, i cittadini.Un progetto che sta facendo emergere, ancor con più forza, la caratteristica, la sensibilità e lo spirito solidale dei Gaviratesi».