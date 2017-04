Camminata di Pasquetta

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Leggiuno del 141Tour, il 1° agosto 2015

Passeggiata di Pasquetta a Leggiuno. L’appuntamento è per il Lunedì dell’Angelo per una camminata non competitiva, gratuita, con e senza bastoncini sul territorio comunale di Leggiuno.

Ritrovo ore 9.00 in Piazza Marconi a Leggiuno, partenza ore 9.30, Percorso: Piazza Marconi, via Carducci, via Papini, via San Giorgio, via Monte di Cellina, Cascine del Quicchio – Eremo di Santa Caterina (pausa 30 min), via Cavour, via Dei Bignesssi, via Pigera, via Contini, Piazza Marconi. Rientro previsto ore 12.30 (totale 7,5 km, difficoltà T, dislivello max 100m).

Consigli utili: abbigliamento comodo, zainetto, scarpe da ginnastica o scarponcini, acqua e tanta allegria. Iscrizioni entro sabato 15 presso il Comune di Leggiuno in Piazza Marconi, 1, al 0332 647110 (int.3), oppure Gabriele 328 4018958, Manola 331 4431969, Angelo 334 3019344