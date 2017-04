Canottieri Varese, gli allievi fanno il pieno di ori

Foto varie

Oggi a Candia, alla seconda regata regionale piemontese, la squadra giovanile della Canottieri Varese è stata proprio “in gamba” come ha detto coach Guido Ferrario ai propri ragazzi.

Ventisette atleti iscritti, accompagnati anche dall’allenatore Omar Callegari, molto apprezzato dai suoi allievi e cadetti. Presente sul campo di regata del lago di Candia anche il presidente Mauro Morello con il consigliere Michele Morello a tifare ed applaudire i giallo azzurri.

Gli allievi hanno fatto il bottino di tre ori a bordo dei doppi. Sono saliti sul gradino più alto del podio Leonardo Gibbs con Alessandro Talaia, Federico Santini con Alessandro Bottinelli e Luca Bertino con Giacomo Pappalardo in gara nonostante un piccolo infortunio occorso settimana scorsa. I ragazzi hanno dimostrato grande grinta ed entusiasmo in barca, dominando le loro batterie, specialmente Santini e Bottinelli che hanno chiuso con un vantaggio davvero importante, nonostante il leggero traverso.

Hanno conquistato invece l’argento Cristian Maineri e Mathias Maroni in doppio: i due giovanissimi allievi B1 nonostante il body calzi largo hanno solcato il lago con determinazione e affiatamento.

Argento anche per la dolcissima Rachele Lucchina. Occhi azzurri, grande sorriso, l’allieva B1 Rachele ha conquistato il suo meritato secondo posto in singolo 7,20.

L’ultimo argento è stato messo al collo dal doppio cadetti di Nicolo’ Demiliani in barca con Alessandro Crugnola, quest’ultimo in sostituzione di Matteo Parenzan purtroppo costretto a rimanere a casa e al quale tutta la squadra manda un caloroso abbraccio.

Terzo posto infine per il quattro di coppia cadetti di Lorenzo Ciotti, Riccardo Macchi, Alessandro Crugnola e Lorenzo Morello, che si è ben difeso da barche molto competitive, il doppio cadetti di Matilde Coppa e Sofia Lodi e quello di Stefano Lauriello e Tommaso Mazzonetto.

Soddisfatto Mauro Morello del risultato, frutto di un buon lavoro di staff tecnico e atleti.