Carabinieri e Polizia Locale uniti contro spaccio e binge drinking

Foto varie

I Carabinieri della Compagnia di Legnano ed i colleghi della Polizia Locale si sono nuovamente coalizzati in un controllo ad ampio raggio improntato alla prevenzione sia dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nonché dell’abuso di alcol, nelle sue forme più deleterie quali il binge drinking.

Controlli ad ampio raggio sono stati effettuati nella serata e nella notte tra il 13 ed il 14 aprile, in occasione dell’ennesima festa di giovanissimi in una discoteca legnanese di Via Edison.

Lo scenario che è emerso non è tra i più rassicuranti con minori che acquistano sostanze da altri minori che le spacciano e bottiglie di superalcolici scolate a velocità supersonica prima di entrare nel locale. Dalle 22 alle 3 del mattino sono stati sorpresi, nel parcheggio antistante la discoteca finanche a ridosso delle entrate, alcuni giovani per lo più minorenni che acquistavano marijuana.

Droga

Tre gli acquirenti bloccati dai Carabinieri, due dei quali, appunto, minorenni, segnalati al Prefetto quali assuntori. Due i giovanissimi pusher individuati, uno di 15 e un o di 16, denunciati al Tribunale per i Minorenni. Decine le dosi sequestrate, molte abbandonate in terra a causa dei controlli, per circa 40 grammi di sostanza stupefacente.

Alcol e binge drinking

Sempre nel parcheggio sono state ispezionate le autovetture che sopraggiungevano e sia i Carabinieri che i colleghi della Polizia Locale hanno rinvenuto e sequestrato più di 30 bottiglie di superalcolici che, acquistate all’esterno, volevano essere tenute a portata “di gola”. In forza di una disposizione comunale, la Polizia Locale, ha sanzionato i possessori degli alcolici con una multa “salatissima”. Decine inoltre le persone identificate ed i controlli alla circolazione stradale effettuati dagli agenti di Corso Magenta, con numerosissimi alcool test, tutti risultati negativi. Nessuna sanzione irrogata al locale, risultato in regola ad una serie di serrati controlli.